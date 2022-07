Dudelange, de Carlos Fangueiro, em vantagem na primeira pré-eliminatória

A festa dos jogadores do Dudelange

Redação com Lusa

Triunfo por 1-'0 frente na corrida à fase de grupos da Champions.

O Dudelange, do técnico português Carlos Fangueiro, colocou-se em vantagem na primeira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, ao bater em casa o Tirana, por 1-0, com um golo do luso-marroquino Mohcine Hassan.

No duelo da primeira mão, no Estádio Jos Nosbaum, que tem apenas capacidade para 2.500 espectadores, Hassan deu o triunfo ao campeão luxemburguês, com um remate certeiro aos 71 minutos.

Mohcine, de 27 anos, nasceu em Faro e é filho de Hassan Nader, avançado marroquino que nos anos 90 representou Benfica e Farense. Antes de rumar ao Luxemburgo, o atual jogador do Dudelange fez toda a formação e carreira no futebol português, tendo representado emblemas como Olhanense, Vitória de Setúbal, Casa Pia e Freamunde.

A equipa de Fangueiro chegou a atuar com menos uma unidade, por expulsão do francês Kirch, aos 54 minutos, mas o alemão Limaj, do Tirana, acabou também por ver o cartão vermelho, aos 68.

O encontro da segunda mão está agendado para 12 de julho, na Albânia.

Caso confirme a qualificação, a formação de Fangueiro encontra na segunda pré-eliminatória o vencedor do duelo entre o Cluj, da Roménia, e o Pyunik, da Arménia. Os dois emblemas empataram a zero na primeira mão.