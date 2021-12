Atlético de Madrid tem apenas um central disponível para o jogo decisivo com o FC Porto

Simeone anunciou ausência de Giménez e Savic lesionou-se no fim de semana. Mario Hermoso é o único central disponível do Atlético de Madrid para o jogo do Dragão

José María Giménez não vai vai poder defrontar o FC Porto esta terça-feira, no Estádio do Dragão, para a 6.ª e última jornada do grupo B da Liga dos Campeões. A indisponibilidade do central de 26 anos foi confirmada por Diego Simeone. "Gimenez não vai jogar. Apesar de ter indisponíveis três de quatro centrais, tenho um grande grupo de homens que saberão jogar para ganharmos o jogoo", afirmou o treinador do Atlético de Madrid na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os dragões.

O internacional uruguaio já tinha voltado aos treinos no domingo, mas esta segunda-feira não participou no último ensaio para o encontro do Dragão, aumentando os problemas no eixo defensivo.

Savic magoou-se frente ao Maiorca, para a liga espanhola e estará ausente cerca de um mês, conforme indicação do departamento médico do clube madrileno. E Felipe, ex-jogador do FC Porto, cumpre castigo nesta jornada da Liga dos Campeões. O único central disponível é assim Mario Hermoso, jogador espanhol de 26 anos que tem 14 jogos em La Liga e foi utilizado em todos da fase de grupos da Champions.