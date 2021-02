Dortmund vence em Sevilha: Haaland foi a figura do jogo

Redação com Lusa

Alemães estiveram em desvantagem mas o goleador norueguês, melhor marcador da Champions, tratou de consumar a reviravolta e dilatar a vantagem ante os espanhóis

O Borussia Dortmund derrotou, esta quarta-feira, o Sevilha, por 3-2, em partida da primeira mão dos oitavos da Liga dos Campeões, na qual os andaluzes se adiantaram no marcador, através de Suso, aos sete minutos.

A resposta germânica surgiu ainda no primeiro tempo e com o norueguês Erling Haaland a exibir, mais uma vez, as credenciais de goleador e de melhor marcador da prova milionária (oito golos), ao anotar um bis, aos 27 e 43 minutos, já depois de Mahmoud Dahoud ter empatado o encontro, aos 19.

Embora continue a ser favorito para seguir em frente, o Dortmund, que contou com o português Raphaël Guerreiro entre os titulares, ainda permitiu que o Sevilha acalente esperanças"de uma reviravolta na Alemanha (09 de março), assentes no tento do holandês Luuk de Jong, aos 84 minutos.

Os restantes quatro jogos da primeira mão dos "oitavos" realizam-se na próxima semana. Em 23 de fevereiro, disputam-se as partidas Lazio-Bayern de Munique e Atlético de Madrid-Chelsea, e no dia seguinte jogam-se o Atalanta-Real Madrid e o Borussia Monchengladbach-Manchester City.