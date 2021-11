Dortmund pondera recorrer da expulsão de Hummels para ter o central frente ao Sporting

Mats Hummels viu o vermelho direto por uma falta sobre Anthony. O Dortmund não concordo com a decisão do árbitro.

O Borussia Dortmund está a ponderar recorrer do cartão vermelho exibido a Mats Hummels do jogo frente ao Ajax, na quarta-feira. No entender dos alemães, o defesa-central foi mal expulso no jogo e o clube pode tentar ter o experiente jogador na partida frente ao Sporting, a 24 de novembro.

"É mais do que evidente, e facilmente verificável, que foi uma má decisão. Arruinou o nosso jogo e decidiu o encontro. O árbitro está a 10 metros do ecrã, tem de ver as imagens. O Hummels desliza uns 40 centímetros ao lado do Anthony, que até salta sobre ele", referiu o diretor desportivo Michael Zorc, citado pela imprensa alemã.

Recorde-se que Hummels foi expulso aos 29 minutos do Dortmund-Ajax, por indicação do VAR.



O defesa-central ficou incrédulo com a decisão e, apesar dos possíveis esforços do clube, não espera estar disponível para o duelo em Alvalade. "Não percebo como é que me deu vermelho. Como é que um árbitro do nível de Champions pode achar que é vermelho. Foi uma decisão muito errada. Mas todos sabemos que uma decisão destas não vai ser revertida, não estarei no jogo de Lisboa", atirou depois da partida.