Dortmund empata com City e garante oitavos de final da Champions

Totalmente decidido está o Grupo G, com o Dortmund, sem Raphäel Guerreiro, a assegurar a qualificação para os oitavos de final com um empate a zero com o já apurado Manchester City - jogo quue marcou o regresso de Haaland a Dortmund -, com Rúben Dias e Cancelo no onze e Bernardo Silva a entrar na segunda parte.

Na segunda posição, os alemães têm três pontos de avanço e vantagem no confronto direto sobre o Sevilha, que mais cedo tinha garantido a primeira vitória na prova, ao bater o Copenhaga, por 3-0, seguindo para a Liga Europa.

En-Nesyri (61 minutos), Isco (88) e Montiel (90+2) marcaram para os espanhóis, antes de os dinamarqueses ficarem reduzidos a 10, por expulsão de Khocholava (90+5).