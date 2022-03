"Donnarumma catastrófico": imprensa francesa não perdoa a queda do PSG

Milionário clube francês saiu de cena da Liga dos Campeões.

Ainda não será esta temporada que o PSG atinge o sonho de conquistar, pela primeira vez, a Liga dos Campeões. O milionário projeto francês, agora com Messi nas fileiras, caiu nos oitavos de final da prova, aos pés do Real Madrid, e com fortes críticas por parte da imprensa francesa.

"Pochettino está fora", escreve o "Le Parisien", com críticas ao treinador argentino, cuja saída no final da temporada há muito que é tida como praticamente certa. Leonardo, diretor desportivo, também é visado. As constantes lesões de Ramos, o baixo rendimento de Wjnaldum e Messi longe do esperado são falhanços apontados ao diretor desportivo.

Donnarumma, que falhou de forma inacreditável no primeiro golo do Real Madrid, assim como o central Marquinhos, são particularmente visados pelo "L'Équipe". "Donnarumma catastrófico. Pochettino perdeu a aposta", pode ler-se, sendo mais "simpático" nas análises às exibições de Messi e Mbappé.

O PSG, recorde-se, perdeu por 3-1 no Santiago Bernabéu, na segunda mão dos "oitavos", depois do triunfo por 1-0 em França.