FC Porto e Benfica representados no onze ideal da fase de grupos da Champions

Mbappé foi o jogador com mais pontuação. Diogo Costa, Grimaldo e Galeno num onze recheado de estrelas

Diogo Costa, Galeno e Grimaldo fazem parte do onze ideal da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O guardião, com três penáltis defendidos, chegou aos 48 pontos. O lateral espanhol, que fez dois golos e o mesmo número de assistências, fez 47 pontos e o extremo portista, que surge na condição de médio, atingiu os 41.

Só FC Porto, com Galeno e Diogo Costa, e PSG, com Messi e Mbappé, contam com mais do que um jogador na equipa ideal. Mbappé, com 62 pontos, é o líder entre os melhores.