"Disse aos meus assistentes para encontrarem um exemplo que tivéssemos feito bem..."

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool

Declarações de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, após garantir a presença da final da Liga dos Campeões, com uma reviravolta em Espanha, 3-2, frente ao Villarreal, depois de chegar ao intervalo a perder por 2-0.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, revelou o que disse aos jogadores ao intervalo do encontro desta terça-feira, frente ao Villarreal, ao qual chegaram a perder por 2-0 e, por isso, com a eliminatória da meia-final da Liga dos Campeões empatada.

"Ao intervalo disse-lhes [aos jogadores] que tinham de jogar melhor na segunda parte do que na primeira. Disse aos meus assistentes para encontrarem um exemplo de algo que tivéssemos feito bem na primeira parte e que pudéssemos mostrar aos jogadores para recordar, mas os meus rapazes disseram que não [havia], por isso disse-lhes que tínhamos de encontrar mais espaços, que precisávamos de mais flexibilidade e que deixássemos de jogar como queriam, com marcação homem a homem", começou por dizer o treinador alemão.

"Não posso respeitar mais a forma como o Villarreal jogou na primeira parte. Não falei com os meus jogadores da sua capacidade física para continuar assim, falei-lhes de soluções a ver com o futebol, de como tínhamos de mudar o jogo, de forçar o nosso próprio futebol", concluiu.