"Diogo Jota? Quando cheguei ao Liverpool demorei um ano..."

Diogo Jota no festejo do golo

Avançado português recolhe elogios de ex-jogadores dos reds.

Diogo Jota continua a encantar nos primeiros tempos ao serviço do Liverpool. O avançado internacional português passa por um grande momento de forma e, frente ao Midtjylland, na Champions, marcou o primeiro golo no triunfo por 2-0. Foi, aliás, o golo 10 mil da história do clube.

Jota já leva três golos pelos reds e merece, por exemplo, elogios de Adam Lallana, ex-jogador do Liverpool agora ao serviço do Brighton. "Já demonstrou o valor que tem. Quando cheguei ao Liverpool demorei entre um ano e 18 meses para me adaptar, mas ele já o conseguiu", disse o internacional inglês. "Todas as contratações recentes foram de primeira classe", disse, por seu lado, Peter Crouch, que foi avançado do Liverpool.