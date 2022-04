Diogo Jota: "O Benfica? No estádio deles não vai ser fácil"

Benfica e Liverpool defrontam-se na terça-feira, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Depois de marcar o primeiro golo da vitória (2-0) do Liverpool sobre o Watford, neste sábado, Diogo Jota falou sobre o próximo jogo dos reds, que vai disputar-se no Estádio da Luz, na terça-feira. O avançado português diz que não vai ser fácil jogar em casa do Benfica, mas que está confiante de que a equipa inglesa poderá conseguir o triunfo.

"Estava em Portugal, vim aqui para jogar este jogo, estou de volta [lá] novamente. Sei o quão difícil é o Benfica, no estádio deles não vai ser fácil, mas estou confiante que podemos ir lá e ganhar o jogo", referiu à imprensa inglesa na flash interview.

o golo apontado esta tarde, Diogo Jota chegou pela primeira vez aos 20 golos numa temporada.