Diogo Jota em dúvida para a receção do Liverpool ao FC Porto

Avançado do Liverpool sofreu uma "pancada forte" no joelho esquerdo

Diogo Jota apontou um dos golos da goleada (4-0) do Liverpool ao Arsenal, mas saiu com queixas no joelho esquerdo. Curiosamente, trata-se de uma situação algo semelhante à de Otávio, que fez uma contusão na mesma zona, mas que, este domingo, nem consta do boletim clínico.

No rescaldo da partida, o treinador Jurgen Klopp explicou que Jota sofreu "uma pancada forte no joelho", numa disputa de bola com o guarda-redes Ramsdale.

"A situação não é fácil. Bateram joelho contra joelho. Temos de ver como é que a situação evolui. Oxalá não seja nada sério, seria muito importante", referiu o alemão.

Jota ainda jogou mais 15 minutos antes de sair, no que reforça as hipóteses de não se tratar de um problema mais sério, contudo, não é certo que o internacional português seja opção para a partida com o FC Porto, mesmo que por uma questão de prudência.