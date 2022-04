Diego Simeone e a derrota no Etihad: "São possivelmente a melhor equipa do mundo"

Declarações de Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, após a derrota na visita ao Manchester City (0-1), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

Derrota: "Jogo difícil, muito difícil, contra uma equipa extraordinária, que joga muito bem, que consegue, com base nas grandes individualidades, ser uma grande equipa. Queríamos um jogo renhido e apostar no contra-ataque. No primeiro tempo conseguimos, embora não tenham tido ocasiões de golo. No segundo tempo, quando estávamos mais em perigo, eles encontraram o golo. Eles estão a vencer por 1-0, mas com grande entusiasmo, vamos tentar passar a eliminatória".

Guardiola disse que defender esquema 5-5 era difícil: "É a mesma coisa que ver uma equipa que ataca muito bem. É muito difícil ter uma equipa como a que eles têm. Três bons jogadores saem e três melhores entram".

Foden: ""Esperávamos que ele jogasse como titular porque é um jogador muito dinâmico, muito poderoso no último terço. Ele entrou no segundo tempo, qualquer um dos três que entrou tem características diferentes. Vejam o City jogar, a paciência que tem para jogar. Da mesma forma que eles falaram sobre ter paciência no intervalo, enquanto esperavam pelo momento deles, nós também esperamos por ele. Com armas diferentes, nós os dois procurávamos a mesma coisa ".

Estratégia vai mudar na segunda mão? "Tens sempre que pensar em algo melhor. É um jogo longo, dividido em duas partes, aqui e em casa. Eles não se importam, eles jogam igual. Eles são possivelmente a melhor equipa do mundo. Mas com humildade vamos competir. Até onde? Até onde pudermos".