Diego Simeone: "Criaram-me assim, sabendo que ganhar é muito mais bonito"

Treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, quer diluir saída frustrante com acesso à Liga Europa

O treinador do Atlético de Madrid ambicionou suavizar a frustração causada pelo afastamento precoce dos espanhóis da Liga dos Campeões com um triunfo ante o FC Porto, na terça-feira, que sele o acesso à Liga Europa.

"Dói-nos ficar de fora da Champions, ainda por cima por aquilo que esperavam de nós. Contudo, é a realidade e não podemos ir contra ela. Temos de estar juntos e fortes para que amanhã [terça-feira] possamos mostrar em campo, e não com tantas palavras, o que sentimos", referiu o argentino Diego Simeone, de 52 anos, em conferência de imprensa.

O FC Porto, segundo colocado, com nove pontos, já qualificado para os oitavos de final, recebe o Atlético de Madrid, terceiro, com cinco, na terça-feira, às 17:45, em partida da última jornada do Grupo B da Champions, com arbitragem do italiano Daniele Orsato.

"O que chateia mais é por toda a gente que trabalhou ao longo destes anos no clube, as pessoas que estão connosco e os atletas. Podíamos ter feito melhor as coisas. Se não continuamos na prova, há coisas que não fizemos bem. Agora, em termos competitivos, nada tenho a apontar. Estou pronto para competir. Não sei fazer de outra forma. Criaram-me assim, sabendo que ganhar é muito mais bonito, mas também posso perder", notou.

Os espanhóis já não têm hipóteses de aceder à próxima fase, tal como os alemães do Bayer Leverkusen, que seguem na quarta e última posição, com quatro pontos, e vão defrontar em casa à mesma hora o tricampeão belga Club Brugge, líder isolado, com 10.

Se FC Porto e Club Brugge perseguem a vitória na poule. e a consequente entrada no sorteio dos "oitavos" como cabeça de série, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen lutam ainda pela terceira posição, que assegura a qualificação para o play-off da Liga Europa.

"Se as coisas nos correrem bem, vamos ter a chance de disputar a Liga Europa, que é também uma competição europeia importante. Para tal, é preciso prepararmo-nos, estar fortes e querê-lo", destacou Diego Simeone, a cumprir a 12.ª época seguida no comando dos "colchoneros", finalistas vencidos da Champions em 1973/74, 2013/14 e 2015/16.

Além de ter falhado a presença na fase seguinte da competição pela primeira vez desde 2017/18, o Atlético de Madrid segue no terceiro lugar do campeonato espanhol ao fim de 12 rondas, com 23 pontos, a nove do líder Real Madrid e a oito do "vice" FC Barcelona.

"O importante é estar preparado para qualquer momento. A ilusão é continuar a trabalhar no clube e voltar a estar na Champions na próxima época, que é o objetivo delineado a cada ano. Para isso, teremos de trabalhar muito, pensar sempre jogo a jogo e viver dia após dia", admitiu o treinador, que convocou 22 jogadores para o duelo com o FC Porto.

O francês Geoffrey Kondogbia e Álvaro Morata integram as opções, apesar de se terem lesionado durante a derrota em Cádiz (2-3), no sábado, da 12.ª ronda da Liga espanhola, na qual o internacional português João Félix "saltou" do banco de suplentes para bisar.

"Como dizia hoje o [treinador do FC Porto] Sérgio Conceição, temos tido dificuldades na preparação perante todos estes jogos. É muito mais teórica do que prática, pois não há muito tempo para treinar. Se tocar ao João Félix alinhar de início, que seja o jogador que foi nesses 30 minutos. O campo fala e, quando assim é, não há muito a dizer", concluiu.