Diego Simeone: "No futebol não há merecimento, ou ganhas ou perdes"

Técnico do Atlético com visão mais resultadista depois da reviravolta contra o Milan.

Um Diego Simeone igual a si próprio, mesmo depois de uma vitória complicadíssima e importante, em Milão, na segunda jornada da Liga dos Campeões. O argentino preferiu destacar mesmo o resultado, em detrimento da justiça ou do futebol jogado no relvado de San Siro.

"No futebol não há merecimento, ou ganhas ou perdes. A vitória é muito mais importante do que o jogo, o grupo é muito difícil, o Liverpool é muito forte, o Milan jogou bem na semana passada e nesta", explicou o técnico do Atlético de Madrid, que não deixou de comentar o regresso aos golos de Griezmann com a camisola dos colchoneros.

"Estou muito feliz por Griezmann, ele é um grande jogador que nos vai dar muito, mas temos de lhe exigir o máximo, pois ele sabe que vamos exigir dele", afirmou.