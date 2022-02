Díaz pisca o olho a uma estreia: "Nunca tive um jogador assim, é de loucos"

Jurgen Klopp prevê que o reforço contratado em janeiro ao FC Porto vai fazer história no clube.

Com dois jogos nas pernas pelo Liverpool, diante de Cardiff e Leicester, Luis Díaz deverá estrear-se esta quarta-feira, frente ao Inter, na Champions pelo Liverpool. O antigo atacante do FC Porto mereceu, mais uma vez, redobrados elogios por parte de Jurgen Klopp, que não desfez as dúvidas quanto a uma eventual titularidade.

"Precisa de mais algum tempo para se adaptar, mas é um jogador incrível, com amor e alegria pelo futebol evidentes. Durante o treino não consegue parar de sorrir. Nunca tive um jogador assim, é de loucos", avaliou o treinador dos reds, justificando a ausência de minutos na partida com o Burnley pelo período de integração necessário a um novo jogador. "Esperamos muito dele não só agora, como no futuro. Pressinto que vai haver uma grande história entre o Luis e o Liverpool", referiu.

Para o internacional colombiano jogar no Estádio Guiseppe Meazza não será novidade, pois fê-lo esta época ao serviço do FC Porto. Nos dois jogos da fase de grupos da liga milionária frente ao AC Milan, Luis Díaz fez o gosto ao pé, sendo que, em Itália, faturou logo aos 6" na igualdade diante dos rossoneri (1-1) e no Dragão foi o autor do golo da vitória por 1-0.