"Destruição impiedosa" e "Bernardo brilhante": o que se disse sobre o Sporting-City

Equipa inglesa venceu em Alvalade por 5-0 na primeira mão dos oitavos de final da Champions".

Destruição impiedosa (Sky Sports)

Bernardo Silva bisa na afirmação da equipa de Guardiola na Liga dos Campeões. O Manchester City reforçou o seu estatuto de favorito na Champions com uma destruição impiedosa do Sporting para reservar o lugar nos "quartos".



Bernardo brilhante (BBC Sport)

Como ao longo da época, o City fez um jogo majestoso para chegar a uma vantagem inatacável ante um revigorado campeão português. Bernardo Silva foi brilhante, silenciando as vaias que o saudaram a cada toque na bola.



Saber dizer adeus (Marca)

A frase amadurecer é aprender a dizer adeus pode resumir o que o Sporting terá de fazer. Rúben Amorim sonhava com os "quartos" mas não será assim. O City resolveu a eliminatória em 44", o tempo que levou a marcar quatro golos.