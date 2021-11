Desconforto na coxa e dores no joelho tiram Messi do próximo jogo da Champions

Argentino não é opção para Pochettino na visita ao terreno do Leipzig

Continuam as dores de cabeça para Lionel Messi neste início de aventura no PSG. O argentino, substituído ao intervalo contra o Lille, está lesionado e não é opção para o encontro contra o Leipzig, a contar para a Liga dos Campeões.

Pochettino tinha afastado o cenário de uma lesão, quando teve de explicar a saída do craque no último jogo da Ligue 1, mas o PSG informou que Messi está a contas com um desconforto na coxa esquerda e dores no joelho direito.

Sergio Ramos, que continua sem trabalhar com o resto da equipa, é outro ausente por lesão numa convocatória que conta com os portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira.