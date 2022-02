De Gea e o reencontro com o Atlético de Madrid: "Sinto-me como se fosse de Manchester"

O Manchester United defronta o Atlético de Madrid nos oitavos de final da Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid-Manchester United, partida dos oitavos de final da Liga dos Campeões, assinala o regresso do guarda-redes De Gea à capital espanhola e à casa do clube onde começou a destacar-se.

"Gosto do facto de ter nascido em Madrid, mas no fim de contas é apenas uma cidade. Agora sinto-me como se fosse de Manchester. Sinto-me como qualquer outra pessoa de Manchester. Onde somos amados e bem recebidos. Estou aqui há muitos anos e, obviamente, tudo pode acontecer na vida, no mundo do futebol, mas honestamente não me vejo longe do Manchester United", disse à UEFA.

"Claro que vou regressar a casa [nesta eliminatória], vou reencontrar o clube que me deu a oportunidade de ser quem sou hoje. Mas este é apenas mais um jogo. Todos querem jogar bem, queremos vencer, é um jogo da Champions League.", disse ainda.

"Obviamente, desejo tudo de bom ao Atlético, mas não sei se o facto de jogarmos contra eles é um bom ou mau presságio. Qualquer jogador da nossa equipa vai lá para ganhar, principalmente eu", concluiu.