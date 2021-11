Davies e o Benfica: "É bom que Nagelsmann volte para o banco, precisamos dele"

Declarações do lateral, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Benfica, a contar para a Liga dos Campeões

Bayern: "Estou a gostar muito, é um dos melhores clubes do mundo. Gostaria de ficar cá muito tempo, foco apenas no dia-a-dia, não sei o que acontecerá no futuro."

Prenda de Aniversário: "Gostaria de ter uma boa exibição e ganhar os três pontos, seria uma ótima prenda de aniversário."

Mudança de posicionamento ajuda? "Treinador tem outra mentalidade no estilo de jogo, estou muito feliz de jogar com ele, aprendo a nova tática que ele quer introduzir na equipa, posso trabalhar mais a parte defensiva com ele, mostrar as minhas faculdades técnicas."

Posição: "Só há 2 anos comecei a jogar a lateral-esquerdo. Alaba era um dos melhores do mundo, recebi muita ajuda dele, conselhos. Ainda estou a aprender, tento melhorar o lado defensivo, tenho que saber que sou parte da defesa."

Nagelsmann: "É bom ele estar de volta, apanhou covid-19, mas já está com boa saúde. É bom que ele volte para o banco, precisamos dele."