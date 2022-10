Darwin Núñez marcou esta quarta-feira o segundo golo do Liverpool no terreno do Ajax, na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, mas antes teve um incrível falhanço, ao atirar ao poste quando tinha a baliza escancarada. Veja ambos os lances, nos "tweets" abaixo:

Leia também FC Porto Diogo Costa defende dois penáltis consecutivos no Brugge-FC Porto: ora veja Minuto 49: Michael Oliver assinala grande penalidade favorável ao Brugge, por falta de David Carmo sobre Mechelen. Minuto 50: Diogo Costa defende o penálti batido por Vanaken! Minuto 51: Árbitro manda repetir a marcação da grande penalidade por alegada invasão da área. Minuto 51: Grande defesa de Diogo Costa! Lang remata para a esquerda na marcação do penálti, o guarda-redes estica o braço esquerdo e trava o remate.