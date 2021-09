Mbappé, Neymar e Messi: tridente de sonho à disposição do PSG

Trio de avançados presentes no primeiro onze europeu do PSG

Não há portugueses, mas o onze do PSG para o confronto com o Club Brugge traz uma grande novidade: a presença, pela primeira vez, de Neymar, Messi e Mbappé no onze.

O trio de avançados será titular, num onze que não contempla os portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes.

Onze do PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Paredes, Herrera, Wijnaldum, Messi, Neymar, Mbappé