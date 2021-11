Cristiano Ronaldo bisa e dá o empate ao Manchester United frente à Atalanta

A Atalanta esteve por duas vezes em vantagem, mas Cristiano Ronaldo empatou de seguida. O último do português foi marcado já para lá dos 90'.

Cristiano Ronaldo voltou a ser o herói do Manchester United, mas agora não conseguiu dar a vitória. Os red devils empataram 2-2 no reduto da Atalanta, na quarta jornada da Liga dos Campeões. O resultado é, no entanto, suficiente para que os ingleses liderem o grupo, com os mesmos sete pontos do Villarreal.

Ilicic inaugurou o marcador aos 12 minutos e, aos 45+1', o avançado português restabeleceu a igualdade. Duván Zapata voltou a dar a vantagem aos da casa, aos 56', mas CR7 voltaria a gelar os adeptos da Atalanta: aos 90+1', com um grande golo de fora da área, o madeirense fixou o resultado final.

No outro jogo do Grupo F, o Villarreal bateu o Young Boys, por 2-0.