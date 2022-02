Courtois revela estudo que permitiu defender penálti de Messi

O guarda-redes do Real Madrid estudou os penáltis recentes de Lionel Messi e percebeu que o avançado do PSG está mais confortável em rematar para o lado esquerdo do guarda-redes.

Thibaut Courtois defendeu um penáti de Lionel Messi no PSG-Real Madrid, de terça-feira, e explicou o que o levou a atirar-se para o lado esquerdo, fruto do estudo que fez das grandes penalidades batidas pelo argentino.

"Estudei-o. Ele já tinha falhado um quando estava no Barcelona (contra o Atlético), mas aí atirou à barra. E creio que falhou também um com o PSG, para o lado direito. Isso deu-me a entender que tinha mais confiança no lado esquerdo [do guarda-redes]. Tinha-a colocado aí contra o Brugge, também contra o Nice na Taça de França, então percebi que tinha de me lançar para a esquerda", referiu o internacional belga, em declarações à RMC Sport.

Courtois defendeu o penálti aos 62 minutos, mas, aos 90+4', Mbappé marcou e deu a vitória (1-0) aos parisienses na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.