Courtois não gostou do que viu na Alemanha: "Faltaram-nos muitas coisas"

Guardião do Real Madrid desiludido com exibição da equipa na derrota por 3-1 diante do Leipzig, na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Apurado para a fase a eliminar, o Real Madrid não viveu, ainda assim, uma noite positiva na Liga dos Campeões, perdendo por 3-2 no terreno do Leipzig. Os merengues têm um ponto de vantagem face ao segundo à partida para a última jornada, mas, mais do que a tabela, o que irritou Thibaut Courtois foi mesmo a abordagem coletiva à partida em solo alemão.

"Hoje não estivemos bem e creio que nos faltaram muitas coisas, nomeadamente intensidade. Se alguém está cansado e não pode correr mais, tudo bem, mas eu reparei que perdemos muito duelos e isso não pode ser. Não pode acontecer sofremos golos através de cantos. É algo que temos melhorar. O míster avisou-nos. Temia que isto acontecesse", referiu, em declarações à imprensa espanhola.

Na última jornada, o Real, que é primeiro, com dez pontos, recebe o Celtic, enquanto o Leipzig, que é segundo, com nove, desloca-se ao terreno do Shakhtar Donetsk à procura de garantir a passagem e com uma janela aberta para a liderança do grupo.