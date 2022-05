"Courtois enganou-se, há que ter memória para saber de onde se vem"

Uma reação do guardião internacional belga, a propósito da vitória na Champions, caiu mal no seio colchonero

Momentos após conquistar a Liga dos Campeões, destacado como o mais influente em campo, Thibaut Courtois regozijou-se por, na noite do passado sábado, "estar do lado bom da história", reação que levou Koke a denotar falta de reconhecimento.

"No meu ponto de vista, acho que [Courtois] se enganou. Há que ter memória para saber de onde se vem, mas é a sua opinião e temos de a respeitar", afirmou o médio espanhol, à Movistar, com quem Courtois jogou no Atlético, entre 2011 e 2014. Algo crítico sobre o belga, o médio compreendeu, por isso, a celeuma de adeptos colchoneros. "É normal que os adeptos do Atlético se chateiem com as palavras dele", acrescentou.

O desagrado mútuo de Koke e dos fãs colchoneros deve-se ao facto de Thibaut Courtois ter aludido à derrota sofrida, em 2014, pelo Atlético Madrid, no Estádio da Luz, diante, precisamente, do Real Madrid, clube com o qual ergueu a primeira Orelhuda.

O Real ergueu o 14.º troféu da Champions ao bater, em Paris, o Liverpool (1-0).