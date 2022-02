Courtois e a forma de parar o penálti de Messi: "Tínhamos estudado muito"

Argentino desperdiçou uma grande penalidade, permitindo uma defesa ao guardião do Real que só não evitou golo decisivo de Mbappé

Se o Real Madrid perdeu apenas pela margem mínima, em Paris, bem pode agradecer a Thibaut Courtois. O belga travou quase tudo, incluindo uma grande penalidade de Messi. Como? Muito estudo, afirmou o próprio.

"Tínhamos estudado muito. Por causa do Barça e do que ele fez aqui. Era para brincar com ele na linha e ir para a esquerda. Foi bom para nos manter no jogo", afirmou, no final da partida do Parque dos Príncipes.

Sobre Mbappé, Courtois não tem dúvidas: o francês, que resolveu o jogo, é um dos melhores do planeta.

"Parei-o algumas vezes. A sua última acção é de qualidade e classe. É um dos melhores do mundo", referiu.