Correa: "Jogo com Manchester United? Cristiano Ronaldo já nos fez muito mal..."

Ronaldo, avançado do Manchester United

Argentino do campeão espanhol em título, em jeito de aviso, destacou a preponderância do craque português

O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões ditou um duelo entre Atlético e Manchester United, pelo que Cristiano Ronaldo voltará a enfrentar aquele que, enquanto jogador do Real Madrid, foi um dos maiores rivais no futebol espanhol.

Em antevisão a esse jogo, cuja primeira mão terá lugar no Wanda Metropolitano, Ángel Correa alertou os colchoneros para o perigo do craque português. "O Manchester United não é só Ronaldo, mas ele já nos fez muito mal noutros jogos", afirmou o argentino, que vislumbra duas equipas com brechas defensivas.

"Estão a passar por uma situação parecida com a nossa, sofrem muitos golos. (...) Vimos de uma época em que fomos campeões e os resultados não acompanham", prosseguiu o jogador do Atlético de Madrid, à Imprensa espanhola.

Ángel Correa, não obstante o receio pelo que Cristiano Ronaldo poderá fazer campo, pretende "dedicar uma vitória aos nossos adeptos" na primeira mão dos "oitavos" da Champions, que seja materializado através "de um belo jogo".

A atravessar uma fase trôpega internamente, com triunfos intermitentes, o argentino reconhece ser "normal que os adeptos exijam resultados" melhores. A próxima oportunidade ocorre, esta quarta-feira, a partir das 20 horas.