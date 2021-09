"Contra o Atlético foi um jogo duro e se alguém merecia vencer era o FC Porto"

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool

Declarações do treinador do Liverpool, na antecâmara da visita ao Estádio do Dragão

Jogos anteriores: "Isso para nós não serve de nada. Faz parte do passado. O FC Porto é um clube de topo, que está sempre na Liga dos Campeões. EContra o Atlético foi um jogo duro e se alguém merecia vencer era o FC Porto. Isso diz muito da equipa que vamos defrontar amanhã."

Vantagem: "O FC Porto mudou alguns jogadores, mas o treinador é o mesmo. Não penso que tenhamos vantagem. Estamos num grupo muito difícil. O FC Porto tem várias formar de jogar, faz isso muito bem e temos que estar muito bem preparados. Temos que melhorar o nosso jogo defensivo e temos que ser mais agressivos do que fomos no último jogo."

Diogo Jota: "É um excelente jogador. Podemos contar com ele há um ano e foi grande contratação. Gosto muito de trabalhar com ele. É um jogador completo e tem muita maturidade para um jogador de 24 anos."