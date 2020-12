"Esta é a Liga dos Campeões. Não um jogo no parque ou nas distritais"

Técnico do Inter mostra revolta por quem considere que um empate é um cenário apetecível para os outros jogos do grupo

O Inter soma cinco pontos no Grupo C da Liga dos Campeões e sabe que um empate entre Real Madrid, que tem sete, e M'Gladbach, que tem oito, poderia ditar o adeus dos italianos à próxima fase. No entanto, o técnico Antonio Conte ataca quem sugira combinação de vontades em Madrid: "Esta é a Liga dos Campeões. Estamos a falar de grande clubes, não de um jogo no parque ou das distritais. Não estamos nem um pouco preocupados com o que vai acontecer em Madrid não vamos falar sobre os outros jogos sequer. Espero que a comunicação social não se concentre em rumores sobre combinação de resultados. É deprimente ouvir falar sobre isso. Inter, Shakhtar, Real e Borussia vão todos jogar para ganhar seus próprios jogos".

O encontro pode ditar o apuramento do Shakhtar, isto caso os ucranianos de Luís Castro ganhem e o Real não o consiga fazer. Conte está avisado da valia de quem bateu duas vezes o Real Madrid: "É uma equipa muito boa, com um grande treinador. Têm jogadores muito técnicos e muito velozes também. Será um jogo muito difícil, mas há pouco tempo estávamos mortos e agora vemos luz ao fundo do túnel."

Para a receção ao Shakhtar, o Inter não poderá contar com Arturo Vidal. No que toca ao mercado, Eriksen continua a ser insistentemente associado a uma saída em janeiro, com muitos clubes ingleses interessados no concurso do dinamarquês ex-Tottenham.