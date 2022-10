Conte furioso: "O golo de Kane é legal, quero ver se anulam noutro estádio com uma grande equipa"

Declarações de Antonio Conte, treinador do Tottenham, após o empate com o Sporting (1-1) na 5.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Golo anulado: "O golo foi regular porque a bola estava à frente de Kane. Não sei porquê, mas não temos tanta sorte, nem na Champions nem na Premier. Acho que a bola estava à frente de Kane e é golo. Não compreendo a linha que colocaram à sua frente. É muito difícil comentar esta decisão. O VAR está a causar muitos danos. Quero ver se são tão corajosos para noutro estádio, com uma grande equipa, se eles estão prontos para anular este tipo de golo. Gostava de saber... É uma enorme injustiça. Não gosto deste tipo de situações. Estou muito zangado. Preciso de um ponto em França, sim, mas não percebo a razão de precisarmos mais um jogo para passarmos se poderíamos ter garantido a qualificação neste jogo. Quando inventam este tipo de situações, prejudicam muito clube."

A expulsão: "Todas as pessoas entraram no campo e o árbitro decidiu expulsar-me, apenas por isto, talvez porque era o mais popular ali. Há momentos em que talvez possamos ser mais inteligentes para entender que acabou de anular um golo legal, porque o foi, a bola está à frente do Kane. Eu não comento as decisões dos árbitros, mas... não temos sorte. Espero que o clube fale com as pessoas com quem têm de falar. O clube tem de ser forte. Esta decisão criou um grande, grande dano. Se formos eliminados, depois quero ver."

O jogo: "Começámos com baixa intensidade e o Sporting merecia a vantagem. A segunda parte foi positiva e jogámos com grande intensidade. Merecíamos a vitória, mas sabemos o que aconteceu."