Conte e o golo anulado contra o Sporting: "Acontece quando eles querem que aconteça..."

Treinador do Tottenham voltou a ser muito crítico sobre o lance do golo anulado a Harry Kane nos descontos, contra os leões, e que impediu o triunfo dos ingleses

Os dias passam e a cólera de Antonio Conte com a decisão arbitral de anular o golo de Harry Kane contra o Sporting não esmorece. O treinador do Tottenham continua estupefacto com o julgamento do VAR e deixa insinuações.

"O que aconteceu no último jogo foi inacreditável tendo VAR. Marcas, estás apurado para a próxima fase, celebras e depois tens de esperar cinco minutos para ver a situação com o VAR, o que já mostra que há confusão na equipa de arbitragem. Tomas a decisão e não sabes se está certo ou errado. Isto não é futebol, porque cortas a emoção de todos e principalmente dos jogadores, porque não sabes. Aconteceu, mas só acontece quando eles querem que aconteça. A diferença é essa. Quando estou em casa e vejo a imagem, estou a ver outro jogo e vejo a imagem. Para mim é fácil tomar a melhor decisão. Em vez disso, vês que ele toma a decisão oposta. Ou eu não percebo de futebol ou quem fica no VAR está a ver outra imagem", disse o treinador italiano na antevisão do encontro da Premier League contra o Bournemouth.

E prosseguiu no mesmo tom de desagrado: "Foi uma péssima decisão. É melhor não dizer o que penso. Foi mau de mais."