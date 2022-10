Conte admite momento difícil no Tottenham: "Quando jogas a cada três dias..."

Declarações de Antonio Conte, treinador dos spurs, em conferência de imprensa de antevisão ao Tottenham-Sporting, partida relativa à quinta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões e que está marcada para quarta-feira, às 20h00.

Boletim clínico: Richarlison e Kulusevski estão de fora, ainda estão a recuperar e não estão prontos. Veremos amanhã de manhã se existe a possibilidade de recuperarmos Romero e Hojbjerg".

Vê-se ao leme do Tottenham por vários anos? "Esse é um tópico que irei discutir com o clube no momento certo. De momento, estamos focados no presente e em fazer o nosso melhor. Esta temporada vai ser muito mais difícil do que a anterior, depois do mercado de transferências vemos que há várias equipas que melhoraram muito. Temos de enfrentar várias grandes equipas. No momento certo, irei falar com o clube e iremos encontrar a melhor solução para ambos".

O Tottenham parece estar ainda em transição: "Repito, este não é o momento exato para responder a isso. Depois de um ano, eu já entendi muitas coisas que, num primeiro momento, foram muito difíceis de eu entender. Agora, o meu conhecimento sobre o Tottenham é muito mais completo. Por esta razão, estou preparado para falar com o clube sobre o que é o melhor para o meu futuro, mas agora estamos focados no presente. O meu desejo e o dos jogadores é trazer satisfação aos nossos adeptos".

Importância da passagem aos oitavos: "É importante para toda a gente. É importante para o clube, para os adeptos, para todos. Estamos a falar de uma competição muito, muito grande. É a mais importante da Europa e, por esta razão, toda a gente tem um desejo enorme de passar à próxima fase, especialmente porque queremos mostrar que o merecemos".

O Tottenham perdeu os dois últimos jogos na Premier League: "O calendário está muito preechido, para nós e para as outras equipas. Eu sempre disse que, quando jogas a cada três dias, tens de ter um plantel forte e ter sorte com as lesões. Dessa forma, fica mais fácil lidar com esta situação. Agora estamos num momento que tem de ser bem gerido, temos de lidar com lesões e ultrapassar este periodo complicado".

