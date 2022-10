Conhecidos os árbitros para jogos de FC Porto e Sporting na Champions

UEFA revelou este domingo as equipas de arbitragem para o último jogo das duas equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Já são conhecidos os árbitros que vão dirigir os últimos encontros de FC Porto - já apurado para os oitavos de final - e Sporting - necessita de um ponto para a qualificação - na fase de grupos da Liga dos Campeões, na terça-feira, frente a Atlético de Madrid e Eintracht Frankfurt, respetivamente.

O italiano Daniele Orsato será o árbitro do FC Porto-Atlético de Madrid (17h45), e terá os compatriotas Ciro Carbone e Alessandro Giallatini como assistentes, Davide Massa como quarto árbitro e Massimiliano Irrati no VAR.

É o regresso de Orsato ao Estádio do Dragão, depois de ter apitado a goleada por 5-0 na receção dos "dragões" ao Liverpool, nos 16 avos de final, na temporada 2017/18. O árbitro italiano de 46 anos dirigiu ainda o triunfo do FC Porto ao Dínamo Zagreb, na fase de grupos da temporada 2012/13, na Croácia.

Os "dragões", segundos colocados do grupo B, com nove pontos, asseguraram na jornada anterior o apuramento para os "oitavos", sendo que nesta derradeira ronda vão discutir a liderança com o Club Brugge, primeiro classificado (10 pontos), que visita o Bayer Leverkusen, último, com quatro.

Os alemães já não têm hipóteses de se qualificarem para a próxima fase, o mesmo sucedendo com o Atlético de Madrid, terceiro, com cinco pontos, restando a ambas as formações lutar pelo terceiro posto, que dá acesso à Liga Europa.

No Sporting-Eintracht Frankfurt (20h00) estará o esloveno Slavko Vincic, de 42 anos, que arbitrou os "leões" na fase de grupos da época passada, no triunfo sobre o Besiktas (4-1), em Istambul. Terá Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic como assistentes, David Smajc como quarto árbitro e Juan Martínez Munuera no VAR.

O Sporting, que terá de pontuar para seguir para os oitavos de final, ocupa o segundo lugar do grupo D, com sete pontos, os mesmos do Eintracht, ambos atrás do líder Tottenham, que tem oito, e que à mesma hora visita o Marselha, último, com seis.