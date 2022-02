Coman marca ao cair do pano e evita surpresa maior em Salzburgo

O Bayern empatou 1-1 no reduto do Salzburgo, mas esteve perto de perder o jogo.

Um golo do futebolista Kingsley Coman evitou hoje a derrota do Bayern Munique no encontro dos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do Salzburgo (1-1), enquanto o Liverpool foi a Milão bater o Inter (2-0).

Na Red Bull Arena, o jovem avançado Junior Adamu, de apenas 20 anos, até nem começou o encontro entre os titulares do emblema austríaco, mas saltou do banco, substituindo o lesionado Noah Okafor, para causar surpresa e quase se tornar na figura maior, quando, aos 21 minutos, apontou um belo golo de pé direto, na sequência de uma jogada de transição.

Os austríacos causaram vários sobressaltos aos bávaros e podiam até ter dilatado a vantagem, não fosse o corte providencial de Benjamin Pavard, quando o guarda-redes Ulreich já estava fora da jogada.

No entanto, em cima do minuto 90, um toque subtil do experiente Thomas Muller, após cruzamento de Pavard, permitiu ao francês Koman bater Kohn, deixando tudo em aberto para a partida da segunda mão, em Munique.