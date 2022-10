Lucas Hernández admite alguma surpresa por o Barcelona estar em vias de ser relegado para a Liga Europa.

O Barcelona recebe o Bayern na quarta-feira, na penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e Lucas Hernández, em declarações ao programa "El Partidazo de COPE", admitiu alguma surpresa por o conjunto catalão, depois de um verão de elevado investimento, estar prestes a cair para a Liga Europa.

Recorde-se que o Inter só precisa de vencer na receção aos checos do Viktoria Plzen para carimbar a sua passagem aos oitavos de final da liga milionária, onde os bávaros já garantiram a sua presença.

"O jogo está [a pedir] para o Inter vencer. A eliminação do Barcelona é um duro golpe para toda a gente mas eu, pessoalmente, com o projeto que montaram na pré-temporada, pensava que a discussão dos oitavos de final seria entre nós e o Barcelona", afirmou o central bávaro.

Formado no Atlético de Madrid, de onde saiu em 2019 rumo a Munique, Hernández foi ainda questionado sobre um hipotético regresso à capital espanhola, com o internacional francês, de 26 anos, a piscar o olho a essa possibilidade.

"Se algum dia surgir a opção de regressar ao Atlético, porque não? Gostaria que acontecesse, seria algo bonito", considerou Lucas Hernández.

O Barcelona recebe o Bayern na quarta-feira, às 20h00, em jogo da quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões, liderado pelos bávaros com 12 pontos, seguidos pelo Inter, com sete. Os catalães estão em terceiro lugar, com quatro, e a sua despromoção para a Liga Europa parece praticamente traçada.