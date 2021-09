Clássico emocionante em Anfield termina com vitória do Liverpool

Triunfo dos reds, perante o AC Milan, por 3-2

Os dois já protagonizaram uma das melhores finais de sempre da Liga dos Campeões e, no regresso do Milan à prova milionária, não houve lugar para desilusão, com o Liverpool a ganhar por 3-2, num jogo emocionante.

Os reds entraram melhor, chegaram ao 1-0, mas deixaram que o Milan desse a reviravolta, ainda antes do intervalo. Depois do descanso, Salah e Henderson carimbaram mais uma remontada, esta decisiva para o resultado final.

Mesmo sem Van Dijk e Mané no onze, o Liverpool já lidera o grupo do FC Porto. O Milan é último, no final da primeira jornada.