"Claro que o Sporting é favorito", diz Sergen Yalçin

Sergen Yalçin, treinador do Besiktas, fez a antevisão ao encontro diante do Sporting, a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O treinador do Besiktas, Sergen Yalçin, atribuiu favoritismo ao Sporting, no jogo da quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, e referiu que não vê a formação turca com "muitas possibilidades" de seguir em frente na prova.

"Claro que o Sporting é favorito, joga em Lisboa, ganhou em Istambul. É normal ser favorito. Faltam-nos jogadores, mas somos uma boa equipa. Vamos dar o máximo e tentar ganhar pontos. Mas não temos muitas possibilidades de ficar nos primeiros lugares", admitiu.

"A equipa do Sporting tem jogadores de qualidade, rápidos, fisicamente bons, fazem boas transições. No meio-campo são muito rápidos. Vamos tentar ser mais fortes que o Sporting", acrescentou sobre a equipa leonina.