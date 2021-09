City bate Leipzig em jogo épico, PSG não consegue vencer na Bélgica

Redação com Lusa

João Cancelo faturou na goleada (6-3) aplicada pelos de Manchester à equipa de André Silva. Na estreia a titular do tridente diabólico, os parisienses não conseguiram bater o Club Brugge.

Sporting e FC Porto tiveram sentimentos diferentes na primeira jornada da Liga dos Campeões, com os leões goleados no seu terreno pelo Ajax e os dragões a conquistarem um ponto na casa do Atlético de Madrid.

O Paris Saint-Germain, principal favorito da competição nas casas de apostas, empatou na Bélgica, no que foi a primeira vez que Lionel Messi jogou na Champions sem ser pelo Barcelona (150 jogos - 149+1), enquanto Liverpool e Manchester City comprovaram a força do futebol inglês, ante AC Milan e RB Leipzig, respetivamente.

No outro jogo do Grupo C - o do Sporting -, o Borussia Dortmund ganhou por 2-1 em Istambul, ao Besiktas, sem grandes problemas.

O inglês Jude Bellingham (20) e o norueguês Erling Haaland (45+3) fizeram os golos da equipa visitante, com o Besiktas a reduzir mesmo no fim, pelo espanhol Francisco Javier Montero (90+4).

Sem grande chama, o Paris Saint-Germain empatou em Brugge, 1-1, no que foi o primeiro jogo completo de Lionel Messi pelos parisienses, jogando ao lado de Neymar e Mbappé, que fez a assistência para o primeiro golo e saiu lesionado.

O espanhol Ander Herrera adiantou, aos 15 minutos, os visitantes, e Hans Vaneken fixou o resultado, aos 27, num jogo em que Nuno Mendes e Danilo Pereira começaram o jogo no banco dos parisienses, acabando ambos por ser lançados em jogo.

Também para o Grupo A, o Manchester City conseguiu a goleada da noite, com 6-3, em partida em que brilharam dois jogadores lusos pelo City - João Cancelo fez um dos golos e Rúben Dias assegurou duas assistências.

Bernardo Silva também foi titular pelos citizens, enquanto pela equipa germânica jogou André Silva.

Na primeira parte, os golos da equipa da casa foram do holandês Nathan Aké (16), do francês Nordi Mukiele (28, na própria baliza) e do argelino Ryad Mahrez (45+2 de grande penalidade).

Jack Grealish, a transferência milionária do verão, 114 milhões de euros, fez o quarto do City, a passe de Rúben Dias. Perto do fim, a formação de Manchester apontou mais dois, por João Cancelo (75) e pelo brasileiro Gabriel Jesus (85).

O francês Christopher Nkunku apontou os três golos do Leipzig, nos minutos 42, 51 e 73.

Para o Grupo D, o brasileiro Rodrygo valeu uma importante vitória ao Real Madrid, em Milão, na casa do Inter, ao marcar o único golo da partida, aos 89 minutos.

Mais cedo, o estreante Sheriff Tiraspol, da Moldávia, tinha batido por 2-0 o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O maliano Adama Traoré fez o primeiro, aos 16 minutos, e o guineense Momo Yansane o segundo, aos 62.