Chiellini, os pontos fortes do FC Porto e dois jogadores em destaque: "São muito perigosos"

Central da Juventus em antevisão da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeoões, contra o FC Porto.

Derrota com o Nápoles [1-0]: "O jogo com o Nápoles foi um problema, mas na Champions vai ser diferente e vamos chegar ao Porto com muito entusiasmo, sabendo que vamos ter muitos problemas."

FC Porto: "O FC Porto defensivamente joga muito bem. Tem ainda muita qualidade nas alas. Temos de ter muita atenção."

Eliminatória tem duas mãos: "Não conhecemos assim tão bem o FC Porto, mas esta eliminatória não tem apenas 90 minutos, são 180 minutos. O jogo de amanhã é muito importante."

Cristiano Ronaldo: "Cristiano é especial. É uma sorte jogar com ele. Vai jogar com Portugal e isso vai ser um estímulo para ele."

Jogadores que conhecia do FC Porto: "Quando saiu o FC Porto comecei logo a estudar este adversário, mas já conhecia o Marega e o Taremi, dois avançados muito importantes. Eles sabem como jogar juntos. São muito perigosos. Jogam bem no espaço, mas também nos cruzamentos e nos remates. O Taremi é ainda muito forte com a bola junto à relva. Não sei se vai jogar o Corona, o Otávio e o Luis Díaz, jogadores de qualidade, mas, acima de tudo, não podemos ceder espaços, sobretudo aos avançados, muito técnicos e perigosos."