Chelsea volta a vencer Lille e apura-se para os "quartos" da Champions

Depois do triunfo por 2-0 na primeira mão, em Stamford Bridge



O Chelsea foi ao Stade Pierre-Mauroy, reduto do Lille, vencer por 2-1, no encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e, assim, garantiu o passaporte para as oito melhores equipas da Europa na atual edição da prova milionária.

Com os portugueses José Fonte, Tiago Djálo e Xeka no onze titular (Renato Sanches foi baixa devido a lesão), a formação da casa até foi a primeira a marcar, aos 38 minutos, através de um penálti convertido pelo internacional turco Burak Yilmaz. No entanto, aos 45+3, Jorginho, de trivela, assistiu Christian Pulisic com mestria, e o jogador natural de Hershey, na Pensilvânia, restabeleceu a igualdade, com um remate rasteiro, que não deu quaisquer hipóteses de defesa a Léo Jardim. No segundo tempo, aos 63, Xeka cabeceou ao poste mas, oito minutos depois, depois de um cruzamento da esquerda de Mason Mount, César Azpilicueta apareceu de rompante ao segundo poste e com o joelho empurrou a bola para o fundo das redes, fechando o placard.

Desta forma, os blues juntam-se a Manchester City, Real Madrid, Bayern Munique, Liverpool, Benfica, Atlético de Madrid e Villarreal nos quartos de final da competição mais prestigiada de clubes da UEFA. O sorteio para esta fase da prova e para as meias-finais realiza-se sexta-feira, dia 18, às 11h00, na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça.