Chelsea vence Lille e ganha vantagem rumo aos "quartos" da Champions

Em vantagem desde cedo, o Chelsea foi controlando os acontecimentos sem grandes dificuldades e, já na segunda parte, chegou ao segundo golo, em contra-ataque.

O detentor Chelsea deu esta terça-feira um passo de gigante rumo aos quartos de final da Liga dos Campeões, ao bater em casa o Lille por 2-0.

O alemão Kai Havertz, aos oito minutos, e o norte-americano Christian Pulisic, aos 63', decidiram a partida em Londres.

No início da segunda metade dos encontros da primeira mão dos oitavos de final, o Chelsea, campeão mundial em título e atual quarto da Premier League, cumpriu amplamente o favoritismo que lhe era atribuído na receção ao 11.º da Ligue 1.

Os "blues" entraram determinados e Havertz, que decidiu a "Champions" e o Mundial de clubes, ameaçou aos quatro e sete minutos, antes de faturar aos oito, de cabeça, fulgurante, em resposta a um canto marcado na esquerda pelo marroquino Ziyech.

Em vantagem tão cedo, o Chelsea foi controlando os acontecimentos sem grandes dificuldades e, já na segunda parte, chegou ao segundo golo, em contra-ataque.

O brasileiro Thiago Silva - imperial na defesa londrina, tal como o dinamarquês Christensen e o alemão Rüdiger - lançou o francês Kanté, que galgou metros e isolou, na altura certa, Pulisic, para este bater o ex-Rio Ave Léo Jardim com classe.

Na última meia hora, o onze do alemão Thomas Tuchel mostrou-se sempre mais preocupado em manter a sua baliza a zero do que em chegar a um terceiro golo e logrou-o sem sobressaltos, apesar de alguns cantos e livres do Lille.

Na formação detentora do título francês, os portugueses Tiago Djaló (substituído aos 76 minutos), José Fonte, Xeka e Renato Sanches (substituído aos 81') foram todos titulares.