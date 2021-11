Chelsea sofre, mas vence em Malmo, Wolfsburgo anima as contas do grupo

Com esta vitória, o Chelsea alcançou a Juventus na liderança, ambos com nove pontos, à quarta jornada, seguidos do Zenit, com três, e do Malmo, com zero, mas a partida entre italianos e russos decorre em Turim.

O Chelsea, desfalcado no ataque, sentiu grandes dificuldades para vencer (0-1) em Malmo, no grupo H da Liga dos Campeões, enquanto o Wolfsburgo entrou na discussão do apuramento no grupo G ao vencer o Salzburgo.

Sem poder contar com os atacantes Mason Mount, Romelu Lukaku e Timo Werner, por lesão, o Chelsea dominou e controlou o jogo de princípio a fim, mas deparou-se com um muro sueco pela frente, perante o qual não conseguiu materializar a superioridade que teve na partida.

A única vez que conseguiu furar o bloco defensivo sueco foi aos 56 minutos, a aproveitar uma das (poucas) vezes em que o Malmo invadiu o meio-campo inglês, para lançar Callum Hudson-Odoi no flanco direito, cujo cruzamento foi apanhar o extremo marroquino Hakom Ziyech no segundo poste para finalizar.

Nesse lance, a defesa sueca foi apanhada desequilibrada, com os defesas de frente para a sua própria baliza, concedendo um espaço no seu lado esquerdo que foi fatal, e por onde Hudson-Odoi rompeu à vontade, o que explica, porventura, a decisão do técnico do Malmo ter substituído, ato contínuo, os dois jogadores desse flanco, o dinamarquês Soren Rieks e o peruano Sérgio Pena.

A história do jogo foi a história de um domínio avassalador do Chelsea, mas não consequente, também por mérito da equipa sueca, que se mostrou unida, compacta e com o espírito certo na defesa da sua muralha, que só por uma vez abriu uma fenda para o golo que Ziyech, que decidiria a partida.

Com esta vitória, o Chelsea alcançou a Juventus na liderança, ambos com nove pontos, à quarta jornada, seguidos do Zenit, com três, e do Malmo, com zero, mas a partida entre italianos e russos decorre em Turim.

Noutro jogo já disputado desta jornada, o Wolfsburgo recebeu e venceu por 2-1 o Salzburgo, baralhando as contas do grupo G, que aguarda ainda pelo desfecho da receção dos espanhóis do Sevilha aos campeões de França, o Lille.

A equipa alemã marcou bem cedo, logo aos três minutos, pelo médio Ridle Baku, mas a reação do Salzburgo não se fez esperar e, à passagem da meia hora, o empate era restabelecido pelos austríacos, pelo avançado Maximilian Wober, com todo o mérito.

De resto, o Wolfsburgo foi a única equipa a marcar na segunda parte, graças a um golo do avançado Lucas Nmecha, mas foi o Salzburgo quem teve mais ascendente no jogo e que acabou por sair com um sabor amargo com esta derrota, que coloca os alemães na discussão do apuramento.

O grupo ainda é liderado pelo Salzburgo, com sete pontos, seguido do Wolfsburgo, com cinco, do Sevilha, com três, e do Lille, com dois, mas espanhóis e franceses estão a medir forças na capital da Andaluzia.