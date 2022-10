Champions: uma sensação no grupo do FC Porto e a goleada de Amesterdão

Confira os destaques dos jogos desta terça-feira para a terceira ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O FC Porto somou esta terça-feira o primeiro triunfo na Liga dos Campeões de futebol e reentrou em força na luta pelo apuramento, enquanto o Sporting foi goleado em França com uma exibição inexplicável do guarda-redes Adán.

Na terceira jornada, no Grupo B, o FC Porto bateu o Bayer Leverkusen, por 2-0, no Dragão, somando assim os primeiros pontos no agrupamento, enquanto o Sporting caiu com estrondo em Marselha (4-1), embora mantenha a liderança do Grupo D e com reais aspirações de poder alcançar os oitavos de final.

Destaque ainda para as goleadas o Bayern Munique, sobre o Viktoria Plzen (5-0), e do Nápoles, esta bem mais inesperada, em Amesterdão, perante o Ajax (6-1).

Após duas derrotas no arranque da fase de grupos, o FC Porto estava obrigado a bater o Bayer Leverkusen para ainda ter alguma esperança de continuar na prova e assim aconteceu, apesar de uma primeira parte bem "acidentada".

Os germânicos viram um golo ser anulado pelo videoárbitro (VAR), acontecendo o mesmo com Taremi mais tarde para o FC Porto, e Patrik Schick desperdiçou uma grande penalidade em cima do intervalo, perdendo novamente o duelo com Diogo Costa, já que semanas antes tinha desperdiçado igual chance, mas ao serviço da República Checa no duelo com Portugal, para a Liga das Nações.

Na segunda parte, o nigeriano Zaidu, aos 69 minutos, e o brasileiro Galeno, aos 87, deram o triunfo aos campeões nacionais, que saltaram para o segundo lugar do grupo com três pontos, a seis do surpreendente Club Brugge, que lidera, e em igualdade com Bayer e Atlético Madrid.

Na Bélgica, João Félix entrou apenas aos 80 minutos nos colchoneros, numa altura em que a formação espanhola já perdia por 2-0 e com uma grande penalidade desperdiçada pelo francês Griezmann.

O Club Brugge, que na teoria seria o elo mais fraco do Grupo B, confirmou o estatuto de equipa surpresa desta edição da Champions e bateu com justiça o Atlético Madrid , com golos do ganês Sowah, aos 36 minutos, e do espanhol Jugla, aos 62.

Depois de duas jornadas com "festa" para o lado do Sporting e desânimo para o lado do FC Porto, os papéis inverteram-se, com a equipa de Rúben Amorim a sofrer uma pesada derrota em Marselha, embora esta goleada continue a deixar os "leões" com caminho aberto para o apuramento.

É difícil classificar a exibição do guarda-redes Adán, ainda mais quando o Sporting passou a ter todas as condições para somar novo triunfo no grupo, já que Trincão, logo no primeiro minuto, deixou a formação lisboeta em vantagem, com num excelente lance individual.

Já depois de ter oferecido o golo do empate aos franceses, rematando contra o chileno Aléxis Sánchez, aos 13 minutos, Adán voltou a assistir o Marselha na reviravolta com dois erros incríveis: voltou a errar um passe, colocando a bola na posse do Marselha, e estava muito mal colocado na altura do cabeamento de Harit para a baliza, aos 16.

Pouco depois, aos 23 minutos, Adán despediu-se do encontro com um cartão vermelho direto ao jogar a bola com as mãos fora da área, após uma saída sem sentido da sua baliza.

Amorim teve que tirar o inglês Edwards para colocar Israel na baliza, mas o uruguaio, em estreia pelo "leões", acabou mal batido pouco depois, aos 28 minutos, no terceiro golo do Marselha, marcado por Balerdi.

Aos 84 minutos, num encontro que foi penoso para o Sporting, o ex-FC Porto Mbemba confirmou a goleada.

Mesmo assim, os lisboetas seguem no topo do Grupo D, com seis pontos, mais dois que Eintracht Frankfurt e Tottenham, que ficaram a zero (0-0) na Alemanha, e três que o Marselha, que somou os primeiros pontos.

No Grupo C, o Bayern Munique ficou mais perto dos "oitavos", com chapa cinco aplicada ao Plzen, com destaque para um bis de Sané, enquanto o Inter deixou o Barcelona com vida difícil, ao bater em Milão os catalães por 1-0, com um tento do turco Çalhanoglu.

O Bayern lidera com nove pontos, enquanto o Inter é segundo com seis e o Barcelona leva apenas três nestas primeiras três jornadas. O Plzen segue com zero e um registo de 12 golos sofridos e apenas um marcado.

Em Inglaterra, Diogo Jota foi titular, mas ficou em 'branco' no triunfo por 2-0 do Liverpool sobre o Rangers (golos de Alexander-Arnold e Salah), num Grupo A em que o Nápoles consolidou em "estilo" a liderança, ao "esmagar" o Ajax nos Países Baixos.

Mário Rui assistiu do banco ao "bis" de Raspadori e a golos de Simeone, Di Lorenzo, Zielinski e de Kvaratskhelia, no triunfo que deixa o Nápoles na frente do agrupamento com nove pontos, mais três que Liverpool e seis do que o Ajax.

A terceira jornada segue na quarta-feira, com destaque para a receção do Benfica ao Paris Saint-Germain, no Grupo H, e para o Real Madrid, atual detentor do título, a receber o Shakhtar Donetsk, no Grupo F.