Champions: PSG vence em Turim com golo de Nuno Mendes

Ainda assim, o campeão francês, que já estava apurado para os oitavos de final da prova milionária, termina no segundo lugar do grupo H, atrás do Benfica.

O Paris Saint-Germain foi ao terreno da Juventus vencer por 1-2, em jogo da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com Vitinha a titular, o campeão francês adiantou-se no marcador logo aos 13 minutos. Kylian Mbappé recebeu um passe de Lionel Messi, tirou da frente quem lhe apareceu pelo caminho e, de fora da área, rematou colocadíssimo para o fundo das redes de Wojciech Szczesny. Contudo, perto do intervalo, aos 39", Leonardo Bonucci, assistido por Juan Cuadrado, restabeleceu a igualdade para a "Vecchia Signora".

No segundo tempo, aos 68", Nuno Mendes foi lançado pelo técnico Christophe Galtier para o lugar de Juan Bernat e, no minuto seguinte, após assistência de Kylian Mbappé, apontou o golo do triunfo parisiense.

Nota ainda para Renato Sanches e Danilo Pereira, que foram suplentes utilizados.

Apesar desta vitória, o PSG, que já estava apurado para os oitavos de final da Champions, termina no segundo lugar do grupo H, atrás do Benfica.