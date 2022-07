Champions: Olympiacos empata ao cair do pano

No conjunto do Pireu, o médio João Carvalho viu o empate a um golo do banco de suplentes.

Olympiacos, de Pedro Martins, empatou na primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, frente a Maccabi Haifa.

No Estádio Sammy Ofer, em Haifa, o triunfo tangencial a favor do emblema grego parecia ser o desfecho mais certo, mas um golo a acabar do avançado Dolev Haziza (90+2 minutos) estragou a festa aos visitantes, que tinham marcado na primeira parte, por intermédio do dinamarquês Philip Zinckernagel, logo aos sete minutos.

No conjunto do Pireu, o médio João Carvalho viu o empate a um golo do banco de suplentes.

As partidas da segunda mão estão agendadas para 26 e 27 de julho.