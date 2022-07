Champions: Fenerbahçe de Jorge Jesus empata na Polónia com Dínamo de Kiev

As partidas da segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões estão agendadas para 26 e 27 de julho.

Jorge Jesus estreou-se no comando dos turcos do Fenerbahçe em jogo oficiais com um nulo, na cidade polaca de Lodz, casa emprestada do Dínamo, face à invasão da Ucrânia pela Rússia.

No Fenerbahçe, o internacional português Bruma foi opção no decorrer do segundo tempo, enquanto Miguel Crespo não saiu do banco.

As partidas da segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões estão agendadas para 26 e 27 de julho.