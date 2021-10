Champions está de volta e cinco equipas podem selar já a presença nos "oitavos"

Bayern, Liverpool, Ajax, Salzburgo e Juventus muito perto do objetivo.

Bayern de Munique e Juventus, com empates, e Liverpool, Ajax e Salzburgo, vencendo, podem selar na quarta jornada, a duas do fim da fase de grupos, o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

As cinco equipas só dependem do que fizerem para assegurar, desde já, a qualificação, o que para o conjunto da Red Bull, para a Áustria, seria uma novidade, possível num Grupo G com "ar" de Liga Europa, com Sevilha, Lille e Wolfsburgo.

Na terça-feira, o Salzburgo tem mesmo a possibilidade, na quarta participação, de se tornar a primeira equipa a garantir o apuramento, já que o seu encontro, no reduto dos alemães do Wolfsburgo, está agendado para as 17:45.

Os octocampeões austríacos em título somam sete pontos, fruto de um empate em Sevilha (1-1) e triunfos nas receções a Lille (2-1) e Wolfsburgo (3-1), e, chegando aos 10, não poderão ser apanhados por espanhóis (três), franceses (dois) e alemães (dois).

No mesmo dia, o Bayern, anfitrião do Benfica no Grupo E, e a Juventus, que recebe o Zenit no H, só necessitam de empates, depois de terem batido fora os mesmos adversários, em campanhas, para já, 100% vitoriosas.

Os bávaros, que golearam por 4-0 na Luz, podem selar o 14.º apuramento consecutivo para os oitavos de final, enquanto os transalpinos, vencedores em São Petersburgo por 1-0, tem a possibilidade de assegurar uma oitava presença seguida.

Na terça-feira, apenas o Grupo F não poderá dar apuramentos antecipados, já que o líder pouco ou nada convincente Manchester United, que venceu os dois jogos que começou a perder, depois de sair derrotado do que começou a ganhar, só tem seis pontos, contra quatro de Villarreal e Atalanta e três do Young Boys.

Para o segundo dia da quarta ronda, o Liverpool, que recebe os campeões espanhóis do Atlético de Madrid, no Grupo B, e o Ajax, de viagem à Alemanha para encontrar o Borussia Dortmund, são os candidatos à qualificação, a um triunfo de distância.

Os reds, que não sabem o que é perder em 2021/22, já venceram no reduto dos "colchoneros" (3-2), enquanto os holandeses golearam, com algum espanto, na receção aos germânicos (4-0), sendo que, em Dortmund, não terão de enfrentar Erling Haaland.

Dependendo de outros resultados, nomeadamente das receções do FC Porto ao Milan e do Sporting ao Salzburgo, os dois conjuntos até podem qualificar-se empatando. Será a quinta seguida para os ingleses e o fim de duas épocas de "seca" dos holandeses.

Nos agrupamentos A e D, ainda não poderá haver qualificados por antecipação.

O Paris Saint-Germain lidera no Grupo A, com sete pontos, contra seis de Manchester City, quatro de Club Brugge e nenhum do Leipzig, enquanto o Sheriff é o mais do que surpreendente comandante do D, com os mesmos seis do Real Madrid. Seguem-se o Inter de Milão, com quatro, e o Shakhtar Donetsk, com um.