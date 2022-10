A goleada do Liverpool e mais três apurados nos destaques da Champions

O FC Porto reentrou em pleno nas contas do apuramento para os oitavos da Liga dos Campeões, enquanto o Sporting, com nova derrota, caiu para terceiro no seu grupo e complicou seriamente o seu futuro.

Os dragões bateram o Bayer Leverkusen fora, por 3-0, e já são segundos do grupo B, à quarta jornada, ao passo que o Sporting caiu de novo ante o Marselha, agora por 2-0, em Alvalade, descendo para terceiro no grupo D, posição que já não é de apuramento para os oitavos.

Nápoles (grupo A), Club Brugge (grupo B) e Bayern (grupo C) são as equipas virtualmente apuradas até ao momento, que assim se juntam às duas que tinham passado na terça-feira - Real Madrid (grupo F) e Manchester City (grupo G).

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, tem todas as razões para sorrir, já que, depois de duas derrotas no arranque do grupo, soma dois triunfos ante o adversário de Leverkusen, este especialmente saboroso, por ser na Alemanha e por resultado dilatado.

Se ganhar em Brugge, no próximo dia 26, o FC Porto fica quase certo na ronda seguinte, e até se apura se o Leverkusen não perder diante do Atlético de Madrid, clube que cedeu um nulo em casa ante os supreendentes belgas.

O Club Brugge, com três vitórias e este empate (e ainda nenhum golo sofrido), atinge os 10 pontos e já não descerá do segundo lugar.

Com seis pontos está o FC Porto, mais dois do que o Atlético de Madrid e três do que o Leverkusen, todos ainda com a mira nos oitavos, luta que vão prosseguir por, pelo menos, mais uma jornada.

Diogo Costa foi gigante na baliza dos campeões lusos e até defendeu uma grande penalidade, aos 16 minutos, a segurar o 1-0 que se registava desde o sexto minuto, com o golo de Galeno, a passe longo do próprio guarda-redes.

Na segunda parte, foi o FC Porto a beneficiar de dois penáltis, aos 53 e 64 minutos, com o iraniano Mehdi Taremi a faturar em ambas as ocasiões, para desespero do treinador Xabi Alonso, que se estreou nos bancos da Champions como técnico.

A perder fulgor, mesmo, está o Sporting, no grupo B, já que estacou nos seis pontos à segunda jornada e já foi passado por Tottenham (chegou aos sete) e Marselha (também seis, mas vantagem no confronto direto).

Em Lisboa, o momento chave do jogo pode ter sido a expulsão de Ricardo Esgaio, aos 19 minutos, com marcação de grande penalidade, convertida por Guendouzi.

Volvidos 10 minutos, Aléxis Sánchez fez o segundo para a equipa do sul de França (com Nuno Tavares a titular), ante um Sporting já muito desmoralizado e que mais ficou aos 60, com nova expulsão, agora de Pedro Gonçalves.

Ao mesmo tempo, em Londres, o Tottenham ganhava ao Eintracht Frankfurt, por 3-2, e assumia a liderança do grupo.

Kamada adiantou os alemães, aos 14, após o que os londrinos marcaram por três vezes, através de Son Heung-Min (20 e 36) e Harry Kane (28, de penálti).

Alidou ainda reduziu, aos 87, quando os germânicos jogavam com 10 (expulsão de Tuta, aos 59), mas já não chegou.

No grupo A, o Nápoles prosseguiu um percurso perfeito, com nova vitória, por 4-2, sobre o Ajax. Apura-se, com 12 pontos, o máximo possível até ao momento.

Francisco Conceição alinhou os últimos seis minutos pelo Ajax, quando o resultado já estava em 3-2.

Muitos golos neste grupo hoje. No estádio Ibrox de Glasgow, o Liverpool goleou o Rangers por 7-1 e consolidou o segundo lugar do grupo, com nove pontos. Para se apurar, basta-lhe que o Ajax perca pontos, ou um empate.

O egípcio Mohamad Salah conseguiu um hat-trick, curiosamente com os três golos com assistência do luso Diogo Jota. Entrado aos 73, ainda teve tempo para três passes letais para o faraó.

Muito boa nota, também, para o brasileiro Roberto Firmino, com dois golos e uma assistência para o uruguaio Darwin Nunez, antigo avançado do Benfica. O outro golo dos reds foi de Elliot e o dos escoceses de Arfield, aos 17 minutos.

Para o grupo C, o Bayern dominou totalmente na República Checa o Viktoria Plzen, por 4-2, com o marcador a registar 4-0 à hora de jogo.

Goretzka, com dois golos e uma assistência, foi o homem do jogo que leva os bávaros até aos 12 pontos e ao apuramento.

Muito disputado e com alterações para ambos os lados nos tempos de desconto, o Barcelona-Inter acabou com 3-3, o que quase qualifica a equipa de Milão, que chega aos sete pontos, com calendário mais favorável, enquanto os catalães estão com quatro, apenas.

Lewandowski marcou por duas vezes, ambas a repor o empate no marcador, mas é pouco para a formação blaugrana, que muito provavelmente vai aterrorizar a Liga Europa.