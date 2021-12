Champions de pesadelo na Catalunha: apenas dois golos, ambos ao Dínamo

Catalães acabaram Liga dos Campeões com derrota por 3-0 diante do Bayern, em Munique. Camp Nou vai receber Liga Europa

Não foi, de todo, uma Liga dos Campeões bem conseguida para o Barcelona, uma equipa que conquistou por cinco vezes a competição nos últimos 30 anos. Os catalães acabaram em terceiro do grupo, com um score de golos, no mínimo, pouco usual.

No total, a equipa, que foi de Koeman, primeiro, e que é de Xavi, agora, acabou a fase de grupos com dois golos marcados, ambos ao Dínamo de Kiev, um em cada jogo, que valeram seis pontos e que permitiram à equipa responder da melhor forma a um início com uma dupla de desaires.

Com o terceiro lugar final no grupo, o Barcelona vai jogar pela primeira vez em 17 anos a segunda prova mais importante do futebol europeu. Na altura, em 2003/2004, a Liga Europa ainda se designava como Taça UEFA.