Champions: acesso a zonas exclusivas de adeptos apenas com teste negativo

Nos espaços exclusivos para os adeptos de Chelsea e Manchester City, o encontro vai ser transmitido em ecrãs gigantes e pode ser consumida cerveja em copo de plástico, de acordo com as indicações dadas esta sexta-feira.

Os adeptos do Chelsea vão poder assistir, no sábado, à final da Liga dos Campeões na Avenida dos Aliados, e os do Manchester City na Alfândega do Porto, mas necessitam de apresentar um teste negativo ao novo coronavírus.

Nesses locais, exclusivos para os adeptos dos dois clubes, o encontro vai ser transmitido em ecrãs gigantes e pode ser consumida cerveja em copo de plástico, de acordo com as indicações dadas esta sexta-feira em conferência de imprensa conjunta do Comando Metropolitano do Porto da PSP, a Federação Portuguesa de Futebol, a Câmara Municipal do Porto e o superintendente da Polícia Metropolitana de Londres que tem auxiliado as autoridades portuguesas, Lysander Strong.

"Serão criados duas fan meeting points, sendo na Alfândega a zona destinada a adeptos do Manchester City, e na Avenida dos Aliados destinada aos adeptos do Chelsea, não sendo permitida a mistura de adeptos. As fan meeting points serão vedadas, de acesso controlado e restrito aos adeptos dos respetivos clubes, não sendo, temporariamente, consideradas via pública ou espaços de acesso público", apontou a comandante do Comando Metropolitano do Porto, Paula Peneda.

Todos adeptos que pretenderem aceder a esses locais "serão submetidos a uma revista pessoal sumária", tal como nas entradas dos estádios, e terão de apresentar um teste PCR ou antígeno negativo.

No entanto, das 8h00 às 18h00 essas zonas, cada uma com capacidade para seis mil pessoas, estarão abertas "exclusivamente a adeptos portadores de bilhete para o jogo", que a partir das 16h00 vão ser acompanhados pela PSP na deslocação para o estádio em autocarros gratuitos e em caixa de segurança.

"Previsivelmente pelas 18:30, após a saída dos adeptos que vão assistir ao jogo no estádio, os "fan meeting points" serão abertos a outros adeptos ingleses que não sejam portadores de bilhete, desde que apresentem comprovativo de teste negativo à covid-19, podendo assistir aí ao jogo em ecrãs gigantes. À semelhança do que ocorreria nas esplanadas do Porto, será permitido o consumo moderado de bebidas fermentadas em copo de plástico", prosseguiu a responsável.

Sobre o desrespeito das normas sanitárias e dos confrontos entre adeptos ingleses registados no Porto, na quinta-feira, a comandante referiu que essas "escaramuças são inevitáveis", mas que a PSP está "com o dispositivo apropriado e preparado" para essa situação.

No entanto, recusou responder à quantidade total de adeptos esperados nos próximos dias, dizendo apenas que serão "muitos" e "bastantes", sublinhando, juntamente com a vereadora da autarquia do Porto, que "não há regime de exceção" nas zonas destinadas aos adeptos e na restauração, no que toca a horário de encerramento de estabelecimentos, fixado nas 22:30.

"Não há qualquer regime de exceção, nem para esta situação dos estabelecimentos de restauração no dia do evento, como também não há nos fan meeting points. A regra que está em vigor é a que resulta da legislação vigente", mesmo que o jogo continue a decorrer depois das 22h30, garantiu a vereadora Catarina Araújo.

A responsável pelo pelouro da Juventude e Desporto da Câmara do Porto vincou que a existência das duas zonas para os adeptos permite "o princípio da segregação dos adeptos e assegurar meios de transporte distintos destes adeptos até ao estádio".

"Estas zonas estão preparadas para manter os adeptos com total conforto e segurança, as regras vigentes nestes locais foram definidas pelas autoridades com competência na área da saúde", prosseguiu.

Segundo a própria, as entidades organizadoras sujeitaram o plano de contingência à Direção-Geral da Saúde (DGS), algo que é obrigatório, e recebeu parecer positivo.

A final da edição 2020/21 da Liga dos Campeões, entre os ingleses de Manchester City e Chelsea, começa às 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, com um terço da lotação e arbitragem do espanhol Mateu Lahoz.